Technologisch steht der Rückgewinnung von Batterien aus Elektroautos nichts im Wege - die Verfahren sind ausgereift. Wirtschaftlich ist das Recycling aber nicht, wie eine Studie der HHL Leipzig Graduate School of Management zeigt: Verkauft ein Recyclingbetrieb die aus einem Batteriepack zurückgewonnenen Rohstoffe zu Marktpreisen, bleibt nach Abzug aller Kosten ein Verlust von rund 1,90 Euro pro Kilogramm Batteriepack. Als wichtigsten Grund nennen die Forscher, dass die ausgedienten Batterien als Gefahrgut gelten. Das macht den Transport im Schnitt 16-mal teurer als den eines normalen Frachtguts. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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