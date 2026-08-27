Altdorf UR - Die Urner Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2026 weniger verdient. Der Gewinn sank auf 8,9 Millionen Franken nach 10,3 Millionen im Vorjahr. Das Wachstum im Kerngeschäft konnte den tieferen Ertrag aus dem Zinsengeschäft nicht kompensieren. Der Geschäftsertrag sank gegenüber der Vorjahresperiode um 2,4 Prozent auf 25 Millionen Franken, wie die Urner Kantonalbank (UKB) am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte sie den anhaltenden Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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