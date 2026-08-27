Amazon - AMZN: Der weltgrößte Buchladen hat auch im Chips im Angebot!

Rücksetzer im Aufwärtstrend!

Die Amazon-Aktie (AMZN) sieht gerade günstig bewertet aus! Hält die Unterstützung bei 256 USD?

Amazon (AMZN) - US5533681012

Rückblick: Der Chart des vergangenen Halbjahres zeigt zunächst eine kräftige Rallye von rund 200 USD bis auf knapp 280 USD bei der Amazon-Aktie, bevor im Juni und Juli eine Konsolidierung und im August ein erneuter dynamischer Schub nach oben folgten. Auffällig ist insbesondere die große Kurslücke Anfang August, mit der die Aktie aus dem Bereich um 235 USD bis deutlich über 260 USD sprang, während der 20er-EMA und 50er-EMA im weiteren Verlauf wieder nach oben drehten und als Unterstützungen fungieren. Nach dem Hoch bei rund 285 USD läuft aktuell ein Rücksetzer in die Zone um 256 bis 263 USD, womit sich das dargestellte Pullback-Setup innerhalb eines intakten Aufwärtstrends entwickelt hat.

Amazon-Aktie: Chart vom 26.08.2026, Kürzel: AMZN Kurs: 260.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein erneuter Anstieg über den Widerstand bei etwa 263 USD wäre das entscheidende Signal für die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Besonders konstruktiv wäre dabei die Rückeroberung des 20er-EMA, während der 50er-EMA knapp unterhalb der Unterstützung zusätzliche Stabilität bietet. Gelingt der Breakout, rückt zunächst das Hoch bei rund 285 USD und darüber das im Chart angedeutete Kursziel von etwa 290 USD in den Fokus.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Amazon-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung um 256 USD und damit auch unter den 50er-EMA, wäre das Pullback-Setup zunächst gescheitert und eine tiefere Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst in Richtung 245 bis 250 USD zurückfallen, wobei ein Schließen der großen Kurslücke vom August zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen könnte. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 256 USD setzen, während ein Bruch des 50er-EMA das kurzfristig bullische Chartbild deutlich eintrüben würde.

Meinung

Amazon ist schon lange über die Rolle des weltgrößten Buchladens hinausgewachsen. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist die Serversparte AWS, wobei zunehmend eigene Chips einsetzt und inzwischen auch außerhalb des eigenen Cloudgeschäfts vermarktet werden. Bewertungsmodelle sehen die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs als vergleichsweise günstig: Bei einem aktuellen Kurs von rund 262 USD liegt der geschätzte faire Wert bei etwa 430 USD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 64 Prozent entspricht. Auch das KGV von rund 21 liegt deutlich unter dem für Amazon als angemessen ermittelten Wert von etwa 36. Gelingt es dem Konzern, die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur und eigene Chips in steigende Gewinne und Cashflows umzusetzen, könnte die Aktie weiteres Neubewertungspotenzial besitzen. Wenn jetzt noch das gewünschte Kaufsignal kommt, werden sich die Bullen kaum aufhalten lassen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2799 Milliarden USD

Meine Meinung zu Amazon ist bullisch.

Quellennachweis: https://small-microcap.eu/mp-materials-meldet-127-absatzplus/

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Autor: Thomas Canali

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