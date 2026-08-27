Der Lieferkonzern konnte im ersten Halbjahr den operativen Gewinn EBITDA steigern und hob den Ausblick für Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) und bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr an. Im zweiten Quartal ergaben sich Umsatz- und GMV-Steigerungen, die die Erwartungen übertrafen. Auch der Verlust konnte unter dem Strich verringert werden. Nun rechnet man in Berlin beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA damit, bei 960 Mio. Euro bis 1 Mrd. Euro anstatt in der oberen Hälfte der Zielspanne von 910 bis 960 Mio. Euro zu landen. Außerdem soll im Gesamtjahr der Bruttowarenwert GMV (der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt) um 9 bis 11 % wachsen, statt bisher avisierter 8 bis 10 %. Der Gesamtumsatz soll nun um 17 bis 19 % zulegen anstatt um 14 bis 16 %. Der Free Cashflow soll bei mehr als 250 Mio. Euro anstatt mehr als 200 Mio. Euro landen. Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern das bereinigte EBITDA auf 426,7 Mio. Euro von 411 Mio. Euro im Vorjahr. Erwartet worden war ein Rückgang auf 396 Mio. Euro. Die entsprechende Marge blieb stabil bei 1,7 %. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DELIVERY HERO nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Studie zufolge hat der Essenslieferant besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht. Da Mitte Juli bekannt wurde, dass der US-Fahrdienstleister UBER, der mittlerweile zum größten Aktionär geworden ist, das Unternehmen ganz schlucken möchte (für 41,50 Euro je Aktie), ist allerdings damit zu rechnen, dass die Übernahme durch UBER den Aktienkurs von DELIVERY HERO bestimmt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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