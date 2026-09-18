EQS-News: Delivery Hero SE
/ Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 500.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (ISIN DE000A3MPXXX - Common Code 238511097 - Wertpapierkennnummer A3MP43)
Jeder Anleihegläubiger ist gemäß § 11(b)(ii) der Emissionsbedingungen berechtigt, das Wandlungsrecht für eine Schuldverschreibung zu dem gemäß § 11(c) der Emissionsbedingungen angepassten Wandlungspreis auszuüben, indem er während der Bedingten Wandlungserklärungsfrist eine auf den Eintritt eines Annahmeereignisses bedingte Wandlungserklärung abgibt. Die Bedingte Wandlungserklärung muss der Wandlungsstelle vor 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) an dem letzten Tag der Bedingten Wandlungserklärungsfrist, d. h. dem Annahmestichtag, zugehen. Der angepasste Wandlungspreis kann erst mit dem Annahmeereignis ermittelt werden und wird dann mitgeteilt. Bedingte Wandlungserklärungen sind unwiderruflich.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
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18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 5444 59 105
|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-Mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|EQS News ID:
|2401276
|Ende der Mitteilung
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2401276 18.09.2026 CET/CEST