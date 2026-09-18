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Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 500.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (ISIN DE000A3MPXXX - Common Code 238511097 - Wertpapierkennnummer A3MP43)



18.09.2026 / 08:40 CET/CEST

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Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 500.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (ISIN DE000A3MPXXX - Common Code 238511097 - Wertpapierkennnummer A3MP43)



Berlin, 18. September 2026 - Soweit die verwendeten großgeschriebenen Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen"). Die Emittentin macht hiermit gemäß § 11(b)(i) der Emissionsbedingungen bekannt, dass sie durch Veröffentlichung einer Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz am 27. August 2026 Kenntnis von dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Uber International Technologies II Corporation zum Erwerb sämtlicher Aktien der Emittentin erhalten hat. Der voraussichtliche Annahmestichtag ist der 5. November 2026.



Jeder Anleihegläubiger ist gemäß § 11(b)(ii) der Emissionsbedingungen berechtigt, das Wandlungsrecht für eine Schuldverschreibung zu dem gemäß § 11(c) der Emissionsbedingungen angepassten Wandlungspreis auszuüben, indem er während der Bedingten Wandlungserklärungsfrist eine auf den Eintritt eines Annahmeereignisses bedingte Wandlungserklärung abgibt. Die Bedingte Wandlungserklärung muss der Wandlungsstelle vor 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit) an dem letzten Tag der Bedingten Wandlungserklärungsfrist, d. h. dem Annahmestichtag, zugehen. Der angepasste Wandlungspreis kann erst mit dem Annahmeereignis ermittelt werden und wird dann mitgeteilt. Bedingte Wandlungserklärungen sind unwiderruflich.



ÜBER DELIVERY HERO



Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com



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18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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