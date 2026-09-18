EQS-News: Delivery Hero SE
/ Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 750.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN DE000A3H2XXX - Common Code 220637387 - Wertpapierkennnummer A3H2WQ)
Berlin, 18. September 2026 - Soweit die verwendeten großgeschriebenen Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen").
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 5444 59 105
|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-Mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|EQS News ID:
|2401280
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2401280 18.09.2026 CET/CEST