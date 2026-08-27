Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach unten. Der SMI kann damit den Aufwärtstrend der vergangenen sieben Handelstage, der ihn vorübergehend auch wieder über die Marke von 14'600 getragen hatte, nicht bestätigen. Die Nvidia-Zahlen vom Vorabend haben zwar überzeugt, davon erhält indes lediglich der Tech-Sektor etwas Rückenwind. Der defensiv ausgerichtete SMI wird von einer gewissen Zurückhaltung im Vorfeld möglicher neuer Erkenntnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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