Monolithische Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen zeichnen sich durch eine dünne Perowskit-Schicht aus, die über eine Co-Verdampfung von Vorläuferverbindungen hergestellt werden kann - ein in der Industrie etabliertes Verfahren. Forscher des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie haben nun einen neuen Weg gefunden, die Qualität der Perowskit-Schicht zu verbessern. Das soll die Kommerzialisierung der Technologie voranbringen. Als Lochtransportschicht für das Perowskit werden sogenannte SAMs verwendet. Das sind organische Moleküle, die sich selbstorganisiert zu einer Monoschicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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