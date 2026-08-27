Berlin/Oslo - Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store hat seinen für Donnerstag geplanten Deutschland-Besuch abgesagt. Grund ist der Gesundheitszustand von Norwegens 89-jährigem König Harald V., der offensichtlich im Sterben liegt.
Der Zustand sei "sehr ernst" und habe sich erneut verschlechtert, hieß es am Donnerstag aus dem Königshaus. Die Familie hat sich demnach ins Krankenhaus begeben.
Store war unter anderem für Donnerstagabend im Bundeskanzleramt in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum vertraulichen Gespräch verabredet. Auch bei der Klausurtagung der Fraktionsvorstände von Union und SPD am Aasee in Münster wollte Store vorbeischauen.
Der Zustand sei "sehr ernst" und habe sich erneut verschlechtert, hieß es am Donnerstag aus dem Königshaus. Die Familie hat sich demnach ins Krankenhaus begeben.
Store war unter anderem für Donnerstagabend im Bundeskanzleramt in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum vertraulichen Gespräch verabredet. Auch bei der Klausurtagung der Fraktionsvorstände von Union und SPD am Aasee in Münster wollte Store vorbeischauen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur