Johannesburg, 27. August 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizing-margins-and-operational-efficiency/ - freut sich, seinen Geschäftsbericht und das operative Update für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr bekannt zu geben. Eine konstante operative Leistung, höhere Rohstoffpreise und verbesserte Margen dürften zu einem erheblichen Gewinnanstieg führen, wobei das Headline-Ergebnis je Aktie (HEPS) um mehr als 200 % steigen und das Ergebnis je Aktie (EPS) um mehr als 560 % zulegen dürfte.

Geschäftsbericht für das erste Halbjahr 2026

Gemäß Absatz 6.26 der Notierungsvorschriften der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, eine Geschäftsentwicklung zu veröffentlichen, sobald es davon überzeugt ist, dass mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen ist, dass die Finanzergebnisse für den aktuellen Berichtszeitraum um mindestens 20 % von den Finanzergebnissen des entsprechenden Vorjahreszeitraums abweichen werden.

Dementsprechend werden die Interessengruppen darauf hingewiesen, dass Sibanye-Stillwater für das erste Halbjahr 2026 einen Gewinn je Aktie (HEPS) zwischen 571 südafrikanischen Cent (34,8 US-Cent) und 631 südafrikanischen Cent (38,4 US-Cent) erwartet, was einem Anstieg von mehr als 200 % gegenüber den 190 südafrikanischen Cent (10,3 US-Cent) für die am 30. Juni 2025 endenden sechs Monate (1. Halbjahr 2025). Der Gewinn je Aktie (EPS) wird voraussichtlich zwischen 597 südafrikanischen Cent (36,3 US-Cent) und 658 südafrikanischen Cent (40,1 US-Cent) liegen, was einer Verbesserung um mehr als 560 % gegenüber einem Verlust je Aktie von 127 südafrikanischen Cent (6,9 US-Cent) im 1. Halbjahr 2025 entspricht.

Die erhebliche Ergebnisverbesserung spiegelt eine stabile operative Leistung, stärkere Rohstoffpreise und verbesserte Margen wider. Der Umsatz abzüglich der Umsatzkosten vor Abschreibungen für das erste Halbjahr 2026 wird sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 voraussichtlich mehr als verdoppeln, was die erhebliche Ertragshebelwirkung im gesamten Portfolio verdeutlicht.

Der Vorjahresvergleich wird durch historische Gutschriften gemäß Abschnitt 45X beeinflusst, die im ersten Halbjahr 2025 erfasst wurden und die Umsatzkosten vor Abschreibungen im Vergleichszeitraum verringerten. Im ersten Halbjahr 2025 waren Gutschriften gemäß Section 45X in Höhe von 5,1 Mrd. R (285 Mio. US$) enthalten, von denen sich etwa 4,4 Mrd. R (249 Mio. US$) auf die kumulierte Erfassung von Gutschriften für die Jahre 2023 und 2024 bezogen. Ohne Berücksichtigung der Gutschriften gemäß Section 45X aus beiden Zeiträumen ist die zugrunde liegende Verbesserung der Rentabilität noch deutlicher.

Die erheblichen Steigerungen bei HEPS und EPS im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 sind in erster Linie zurückzuführen auf:

- einer rekordverdächtigen finanziellen Performance der südafrikanischen Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD), wobei ein Anstieg des durchschnittlich erzielten Goldpreises in Rand um 35 % und ein Anstieg der verkauften Goldmenge um 5 % den Rückgang der Produktion und die höheren Kosten mehr als ausglichen

- einer erheblichen Steigerung der Rentabilität der südafrikanischen PGM-Betriebe, mit einem Anstieg des durchschnittlichen erhaltenen Rand-Preises für den 4E-PGM-Korb um 67 % und einem Anstieg der PGM-Verkäufe um 12 % bei konstantem Produktionsniveau

- einer verbesserten zugrunde liegenden Rentabilität der PGM-Betriebe in den USA, gestützt durch einen Anstieg des durchschnittlich erzielten 2E-PGM-Korbpreises in US-Dollar um 70 %

- eine herausragende zugrunde liegende Leistung der Recycling-Betriebe, gestützt durch eine verbesserte Rentabilität am Standort Pennsylvania (PA) sowie die Einbeziehung und erfolgreiche Integration des Standorts North Carolina (NC) seit dessen Erwerb am 4. September 2025

- eine deutliche Verringerung der Wertminderungsaufwendungen im Vergleich zu den im ersten Halbjahr 2025 verbuchten 9,7 Mrd. R

- einen gestiegenen Anteil der Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, was die verbesserte Rentabilität bei Mimosa aufgrund höherer Rohstoffpreise widerspiegelt

Diese positiven Effekte wurden teilweise durch folgende Effekte minimiert:

- höheren Lizenzgebühren sowie Bergbau- und Ertragsteuern im Zusammenhang mit der gestiegenen Rentabilität aufgrund der stärkeren Rohstoffpreise

Die Umrechnung der Rand-Beträge in US-Dollar basiert auf durchschnittlichen Wechselkursen von 16,41 R/US$ für das erste Halbjahr 2026 und 18,39 R/US$ für das erste Halbjahr 2025. Die Angaben in US-Dollar dienen lediglich als ergänzende Informationen.

Die Finanzdaten, auf denen diese Handelsmitteilung basiert, wurden von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater weder geprüft noch begutachtet.

Operativer Bericht für das erste Halbjahr 2026

Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine starke operative und finanzielle Leistung. Eine konstante operative Leistung und höhere Rohstoffpreise führten zu einer deutlich höheren Rentabilität, verbesserten Margen und einer starken Cash-Generierung. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche auf das erste Halbjahr 2025. Die nachstehend dargestellten operativen und finanziellen Informationen basieren auf ungeprüften Managementabschlüssen für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und unterliegen noch der endgültigen Feststellung.

- Die Goldbetriebe in Südafrika erzielten ein Rekordergebnis, wobei das bereinigte EBITDA um rund 85 % stieg. Ein Anstieg des durchschnittlichen Goldverkaufspreises um 35 % und eine Zunahme der verkauften Goldmenge um 5 % glichen die geringere Produktion und die höheren Kosten mehr als aus, was zu deutlich verbesserten Margen führte. Die Produktion, einschließlich DRDGOLD, ging um 2 % auf 9.134 kg (293.665 Unzen) zurück. Die geplante Anpassung der Produktionsbasis in Kloof und betriebliche Herausforderungen in Beatrix wurden teilweise durch einen Anstieg der Tagebauproduktion um 13 % ausgeglichen, darunter ein Anstieg um 10 % bei DRDGOLD auf 2.502 kg (80.441 Unzen). Die Gesamtkosten (AISC) stiegen um 14 % auf 1.638.089 R/kg (3.105 US$/oz), was auf die Inflation, höhere Lizenzgebühren, gestiegene Pumpkosten bei Driefontein, Kosten zur Wiederherstellung der betrieblichen Flexibilität bei Beatrix sowie höhere Materialbeschaffungskosten von Drittanbietern bei Cooke zurückzuführen ist. Die Tagebauproduktion machte 36 % der gesamten Goldproduktion im ersten Halbjahr 2026 aus.

- Das bereinigte EBITDA aus den PGM-Betrieben in Südafrika stieg um rund 300 %, was die erhebliche Ertragshebelwirkung durch eine konstante Produktion, einen Anstieg des durchschnittlichen PGM-Korbpreises um 67 % und einen Anstieg der PGM-Verkäufe um 12 % verdeutlicht. Die Produktion von 831.307 4Eoz, einschließlich der zurechenbaren Produktion aus Mimosa und des Zukaufs von Konzentrat von Dritten (PoC), entsprach im Großen und Ganzen dem Vorjahreszeitraum. Die stabile Untertageproduktion und höhere Ausbeutegehalte glichen die geringere Tagebauproduktion und den Rückgang der Fördermenge bei Mimosa teilweise aus. Die AISC bei den verwalteten Betrieben, ohne PoC von Dritten, stiegen um 10 % auf 26.252 R/4 Eoz (1.600 US$/4 Eoz), was in erster Linie auf höhere Lizenzgebühren im Zusammenhang mit dem stärkeren PGM-Korbpreis und inflationsbedingtem Druck auf die Inputkosten zurückzuführen war, blieben jedoch etwa 1 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose.

- Die PGM-Betriebe in den USA produzierten 137.930 2Eoz, was einem Rückgang von 2 % entspricht, der in erster Linie auf geringere Gehalte in East Boulder und Arbeitskräftemangel zurückzuführen ist. Ein Anstieg des durchschnittlichen PGM-Korbpreises um 70 % stützte die Rentabilität und verbesserte das zugrunde liegende Ergebnis erheblich. Das ausgewiesene bereinigte EBITDA sank um 56 %, was auf den Wegfall von US$ 139 Millionen an rückwirkenden Section-45X-Gutschriften für die Jahre 2023 und 2024 zurückzuführen ist, die im ersten Halbjahr 2025 verbucht worden waren. Die AISC stiegen um 12 % auf 1.347 US-Dollar/2 Eoz (22.105 Rand/2 Eoz), was hauptsächlich auf geplante Erhöhungen bei den Investitionen in die Erschließung von Erzreserven und bei den Erhaltungsinvestitionen im Zusammenhang mit dem Übergang zum mechanisierten Bergbau sowie auf die geringere Produktion, die Inflation und höhere Lizenzgebühren und Grundsteuern zurückzuführen ist. Wichtig ist, dass die AISC unter dem unteren Ende der Jahresprognose blieben.

- Der Recycling-Bereich erzielte eine herausragende Leistung: Das bereinigte EBITDA stieg um etwa 10 %, obwohl die im ersten Halbjahr 2025 verbuchten rückwirkenden Section-45X-Gutschriften in Höhe von 109 Millionen US-Dollar für die Jahre 2023 und 2024 nicht mehr anfielen. Die Menge an recycelten und verkauften Edelmetallunzen stieg um 142 % auf 2,79 Millionen Unzen. Die starke zugrunde liegende Verbesserung spiegelt günstige Edelmetallpreise, margenstärkere Einsatzmaterialströme, eine größere Betriebsgröße, eine höhere Produktion am Standort in Pennsylvania, die Optimierung des Einsatzmaterialmixes sowie die erfolgreiche Integration des Standorts in North Carolina wider, wobei operative und kommerzielle Synergien über die gesamte integrierte Plattform hinweg realisiert wurden

- Die Zink-Nachaufbereitungsanlage in Century produzierte 45 kt abrechnungsfähiges Zink, verglichen mit 51 kt im ersten Halbjahr 2025, was auf geringere Gehalte, ungünstige Wetterbedingungen und planmäßige Wartungsarbeiten zurückzuführen ist. Die AISC stiegen um 23 % auf 2.162 US-Dollar/tZn (35.477 Rand/tZn), was in erster Linie auf geringere Produktionsmengen und inflationsbedingten Kostendruck zurückzuführen ist. Ein höherer Äquivalentpreis für Zinkkonzentrat glich die geringere Produktion und die höheren Stückkosten mehr als aus, sodass das bereinigte EBITDA um etwa 50 % stieg. Century blieb profitabel und generierte weiterhin Cashflow, während sich der derzeitige Betrieb zur Wiederaufbereitung von Abraum dem Ende seiner Betriebsdauer nähert

- Beim Keliber-Lithiumprojekt schritt die Entwicklung von der Bauphase zur Inbetriebnahme voran. Im Tagebau Syväjärvi wurde der Abbau aufgenommen, wobei 217,5 kt Erz gefördert wurden, und im Berichtszeitraum begann die Heißinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage. Bislang wurden kontinuierliche Betriebsläufe von bis zu 142 Stunden erreicht, was einen greifbaren Fortschritt in Richtung eines stabilen Abbau- und Aufbereitungsbetriebs im Vorfeld der möglichen Inbetriebnahme der Raffinerie darstellt

Webcast und Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 am 1. September 2026

Sibanye-Stillwater wird am Dienstag, dem 1. September 2026, seine vollständigen Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr veröffentlichen und um 13:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MT) stattfinden. Die Ergebnisse werden eine Stunde vor der Präsentation um 12:00 Uhr (CAT) / 11:00 Uhr (GMT) / 06:00 Uhr (EST) / 04:00 Uhr (MT) auf der Website des Konzerns unter

https://https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2026/investors/reports/quarterly/2026/.

Hinweis: 4E bezieht sich auf Platin, Palladium, Rhodium und Gold; 2E bezieht sich auf Platin und Palladium; und 3E bezieht sich auf Platin, Palladium und Rhodium.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und zählt zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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In Europa

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Nicht-IFRS1-Kennzahlen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem das bereinigte EBITDA, die AISC und das Headline-Ergebnis. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Maßstäbe für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sibanye-Stillwater legt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen vor, da dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich ist. Die hier dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns weder geprüft noch sind sie Gegenstand eines Prüfungsberichts.

"IFRS" bezieht sich auf die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS-Rechnungslegungsstandards)

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