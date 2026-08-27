Renk hat gestern 1,88 % zugelegt, und trotzdem bleibt das Bild trüb. Der Panzergetriebe-Spezialist aus Augsburg kämpft mit einer Hürde, die mehr als technischer Natur ist. Übernahmegerüchte verpuffen Wochenlang preiste der Markt eine saftige Übernahmeprämie ein. Gerüchte über eine mögliche Bieterschlacht trieben die Fantasie, nicht die Fundamentaldaten. Nun ist Ernüchterung eingekehrt. Die Übernahmegerüchte haben sich aufgelöst, und ohne diese Spekulation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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