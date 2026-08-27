Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung war die Erwartungshaltung enorm. Würde Nvidia diesem Erwartungsdruck standhalten können? Der Markt feierte im Mai die Zahlen zum 1. Quartal des Fiskaljahres. Eine ähnliche Reaktion erhoffte man sich nun auch nach der Veröffentlichung der Q2-Daten.Nvidia mit phänomenalen Quartalszahlen Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Juli 2026) des Geschäftsjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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