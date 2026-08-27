NVIDIA, Salesforce & Co. in der Analyse
© 2026 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|191,44
|191,50
|14:36
|191,40
|191,50
|14:36
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:30
|Argus reiterates Nvidia stock rating on strong AI demand growth
|14:26
|Aktien Frankfurt: Dax vor Jackson Hole etwas höher - Chipwerte laufen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem US-Technologiesektor haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas nach oben verholfen. Das nun beginnende Notenbanktreffen...
► Artikel lesen
|14:24
|As Nvidia rumors swirl, Hugging Face unveils a $399 robot
|14:22
|Nvidia-Aktie nach Rekordzahlen uneinheitlich - diese KI-Aktientipps legten über 40 % zu
|14:22
|Nvidia verdoppelt Gewinn auf 60 Mrd. USD - DAX hält Gewinne vor Jackson Hole
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:26
|Aktien Frankfurt: Dax vor Jackson Hole etwas höher - Chipwerte laufen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem US-Technologiesektor haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas nach oben verholfen. Das nun beginnende Notenbanktreffen...
► Artikel lesen
|14:17
|KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce - Aktie vorbörslich stark
|14:17
|Aktien New York Ausblick: Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq-Erholung an - Dow träge
| NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Ausblick des KI-Taktgebers Nvidia spielt die Musik am Donnerstag in den USA vor allem in der Halbleiterbranche. Davon angetrieben dürfte es der Technologie-Auswahlindex...
► Artikel lesen
|14:11
|Salesforce: Prognoseanhebung durch Cloud-Abonnements und Anthropic-Beteiligung
|14:06
|Guggenheim raises Salesforce stock price target to $270 on AI strength
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|191,36
|+6,20 %
|SALESFORCE INC
|194,12
|+9,96 %