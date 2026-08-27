Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag zum Mittag weiterhin in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 13:00 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.348 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Rheinmetall und Siemens Energy, am Ende die Deutsche Telekom, Continental und Henkel.
"Das ganz große Risiko dürften Marktteilnehmer vor der mit Spannung erwarteten Rede von Kevin Warsh auf dem alljährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag nicht eingehen. Die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik fungiert derzeit als Bremsklotz für den Risikoappetit der Anleger", sagte Timo Emden, Chefmarktanalyst von CapTrader.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.
"Das ganz große Risiko dürften Marktteilnehmer vor der mit Spannung erwarteten Rede von Kevin Warsh auf dem alljährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag nicht eingehen. Die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik fungiert derzeit als Bremsklotz für den Risikoappetit der Anleger", sagte Timo Emden, Chefmarktanalyst von CapTrader.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur