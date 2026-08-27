Vancouver, British Columbia / 27. August 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes Explorationsprogramm auf dem kürzlich optionierten Titanprojekt KM98 ("KM98" oder das "Projekt") in Québec begonnen hat. Das Feldpersonal befindet sich bereits vor Ort beim Ziel Roadside im Vorfeld mechanischer Abtragungen über ein etwa 100 m mal 20 m großes Zielgebiet.

Das Programm stellt die ersten Feldarbeiten von Eureka auf KM98 seit dem Erwerb der Option auf das Projekt im Juli 2026 dar und leitet ein aktives Explorationsprogramm ein, das auch das geplante erste Diamantbohrprogramm des Unternehmens umfassen wird.

Höhepunkte

Beim Ziel Roadside sind mechanische Abtragungen auf einem 100 m mal 20 m großen angepeilten Festgesteinsausbiss geplant, gefolgt von geologischen Kartierungen und Schlitzprobenahmen.

Das Feldpersonal befindet sich zurzeit am Standort und die mechanischen Abtragungen werden voraussichtlich heute beginnen.

Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen an der Oberfläche identifiziert, wobei frühere Probenahmen entlang von etwa 240 m des Gebiets Roadside durchgeführt wurden.

Die Schlitzprobenahmen im neu freigelegten Festgestein sind darauf ausgelegt, neue Informationen über die Verteilung und den Gehalt der Mineralisierung beim Ziel Roadside zu liefern.

Gleichzeitig treibt Eureka die Vorbereitungen für sein erstes Diamantbohrprogramm bei KM98 voran. Details des Bohrprogramms werden gesondert bekannt gegeben.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

"Wir haben nach der Optionsvereinbarung im Juli rasch gehandelt, um mit den Arbeiten bei KM98 zu beginnen. Im Rahmen historischer Arbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen beim Ziel Roadside identifiziert und wir entwickeln das Ziel nun weiter, indem wir einen beträchtlichen Bereich des Festgesteins für detaillierte Kartierungen und Schlitzprobenahmen freilegen. Gleichzeitig schreiten die Vorbereitungen für unser erstes Bohrprogramm voran, was den Beginn einer aktiven Explorationsphase bei KM98 markiert."

Ein Bagger wird für etwa vier Tage mechanischer Abtragungsarbeiten zum Ziel Roadside mobilisiert. Die Arbeiten wurden konzipiert, um das Festgestein über eine Fläche von etwa 100 m mal 20 m für geologische Kartierungen und detaillierte Schlitzprobenahmen freizulegen. Nach der Abtragung und Reinigung des freigelegten Festgesteins rechnet das Feldteam damit, etwa zwei Tage für Kartierungen und Schlitzprobenahmen zu benötigen, wobei etwa 50 Schlitzproben vorgesehen sind.

Das Programm wird von IOS Géosciences Inc. ("IOS") geleitet, die bereits frühere Explorations- und metallurgische Arbeiten bei KM98 durchgeführt hat.

Abbildung 1: Vorrangige Explorationsziele beim Titanprojekt KM98 mit den über Straßen erreichbaren Zielen Roadside und Hook.

Ziel Roadside

Das Ziel Roadside befindet sich entlang eines magnetischen Trends mit direktem Zugang über die staatliche Versorgungsstraße Romaine IV. Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen an der Oberfläche innerhalb des Gebiets Roadside identifiziert.

Im Jahr 2025 wurden zehn große Oberflächenproben mit einem Gewicht von jeweils etwa 10 bis 15 kg von Ausbissen (Outcrop) und verdeckten Ausbissen (Subcrop) entlang von etwa 240 m des Gebiets Roadside entnommen. Diese Proben wurden anschließend für von IOS durchgeführte metallurgische Tests im Labormaßstab verwendet.

Wie von Eureka bereits veröffentlicht, wurden bei historischen metallurgischen Tests im Labormaßstab, die von Go Metals an Material von Roadside durchgeführt wurden, unter Anwendung von Magnetik- und Gravitationsabscheidungsverfahren separate Magnetit- und Ilmenitkonzentrate hergestellt. Die Testarbeiten ergaben ein Eisenkonzentrat mit einem Gehalt von bis zu 68,5 % Fe mit damit in Zusammenhang stehenden Vanadiumwerten sowie ein Ilmenitkonzentrat mit einem Gehalt von bis zu 48,4 % TiO2.

Das aktuelle Programm von Eureka soll auf den historischen Oberflächenarbeiten aufbauen, indem ein beträchtlicher Bereich des Festgesteins für detaillierte geologische Kartierungen und Schlitzprobenahmen mechanisch freigelegt wird. Es ist davon auszugehen, dass das Programm zusätzliche Informationen hinsichtlich der Verteilung und des Gehalts der Oxidmineralisierung im neu freigelegten Bereich liefert.

Abbildung 2: Oberflächenausbiss beim Ziel Roadside, Titanprojekt KM98, Québec.

Nach dem Abschluss des Feldprogramms werden die Proben zur Einfügung von QA/QC-Kontrollproben nach Chicoutimi geschickt, bevor sie zur Analyse versendet werden.

Über das Titanprojekt KM98

KM98 befindet sich etwa 60 km nördlich von Havre-Saint-Pierre in Québec innerhalb des Anorthositkomplexes Havre-Saint-Pierre und etwa 45 km südwestlich von Eurekas Vorzeige-Titanprojekt Tyee.

Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten bei KM98 wurden halbmassive bis massive Magnetit-Ilmenit-Oxidmineralisierungen identifiziert. Das Projekt profitiert vom direkten Zugang über die staatliche Versorgungsstraße Romaine IV und bestehenden Genehmigungen für Schürfgrabungen und Diamantbohrungen.

Im Juli 2026 unterzeichnete Eureka eine Optionsvereinbarung mit Go Metals, der zufolge das Unternehmen das exklusive Recht hat, eine Beteiligung von bis zu 80 % an KM98 zu erwerben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hat nicht alle von früheren Betreibern erhobenen historischen Explorationsdaten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig überprüft.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter Aussagen zum geplanten Abtragungs-, Kartierungs- und Schlitzprobenahmeprogramm am Zielgebiet Roadside; zum Zeitplan, Umfang und Beginn der Bohrarbeiten; die Entnahme und Untersuchung von Proben; die Vorbereitungen des Unternehmens für das geplante erste Diamantbohrprogramm bei KM98; sowie Aussagen, die Wörter wie "wird", "erwartet", "sieht vor", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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