Die staatliche KfW-Bank sieht die Energiewende im Aufwind: In einer Umfrage unter 4. 300 Haushalten gaben 34 Prozent der Befragten an, eine Energiewende-Technologie zu besitzen. Im Vorjahr waren es erst 31 Prozent. Zu diesen Technologien zählt die KfW Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Elektroautos und Holzpelletheizungen. Fünf Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten eine dieser Technologien anschaffen. Bei der Verbreitung gibt es ein klares Land-Stadt-Gefälle: In Landgemeinden nenne mindestens 54 Prozent eine Energiewende-Anlage ihr eigen, in Großstädten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland