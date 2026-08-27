In den letzten Jahren sind in der Metropolregion Hamburg mehr als 30.000 Arbeitsplätze in den Sektoren der erneuerbaren Energien entstanden. Das Gros entfällt auf die Windenergie. Der Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) hat eine Studie zu den Jobeffekten erneuerbarer Energien für die Metropolregion Hamburg vorgelegt. Wie die Organisation mitteilte, seien der Branche nach konservativen Berechnung derzeit etwa 31.000 Arbeitsplätze und 5,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung zuzurechnen.Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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