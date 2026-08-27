Frankfurt - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin zieht 2028 vom Frankfurter Stadtrand ins Zentrum. "Die Bafin wird ihren Frankfurter Standort im Jahr 2028 ins RAW, den Bürocampus im Europaviertel, verlegen", sagte ein Sprecher der Behörde dem "Handelsblatt".
Als Gründe für den Umzug nannte der Bafin-Sprecher mehrere Punkte: Der künftige Standort sei energetisch saniert und damit nachhaltiger und effizienter. Zudem biete er eine gute Verkehrsanbindung und sei "insgesamt wirtschaftlicher", so der Bafin-Sprecher weiter.
Bei dem Gebäude handelt es sich um die frühere Hauptverwaltung der Deutschen Bahn in der Nähe des Hauptbahnhofs, die umgangssprachlich "Bahnpyramide" genannt wird. Das denkmalgeschützte Gebäude war bis zum Umzug der Deutschen Bahn nach Berlin Sitz ihrer Hauptverwaltung und bis 2021 unter anderem Zentrale des Vorstandsbereichs Personenverkehr. Anschließend wurde es über mehrere Jahre saniert und modernisiert.
Als Gründe für den Umzug nannte der Bafin-Sprecher mehrere Punkte: Der künftige Standort sei energetisch saniert und damit nachhaltiger und effizienter. Zudem biete er eine gute Verkehrsanbindung und sei "insgesamt wirtschaftlicher", so der Bafin-Sprecher weiter.
Bei dem Gebäude handelt es sich um die frühere Hauptverwaltung der Deutschen Bahn in der Nähe des Hauptbahnhofs, die umgangssprachlich "Bahnpyramide" genannt wird. Das denkmalgeschützte Gebäude war bis zum Umzug der Deutschen Bahn nach Berlin Sitz ihrer Hauptverwaltung und bis 2021 unter anderem Zentrale des Vorstandsbereichs Personenverkehr. Anschließend wurde es über mehrere Jahre saniert und modernisiert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur