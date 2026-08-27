DJ Rheinmetall baut Logistik- und Drohnentestzentrum am Flughafen Kassel

DOW JONES--Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut ein neues Logistik- und Technologiezentrum am Regionalflughafen Kassel. Der DAX-Konzern investiert in Summe einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die strategische Investition wird vom Land Hessen gefördert, wie Rheinmetall mitteilte.

Mit einer Nutzfläche von über 30.000 Quadratmetern werde das Logistikzentrum eine der bedeutendsten Infrastrukturinvestitionen des Konzerns in Deutschland sein. Die Inbetriebnahme des Standorts in der Gemeinde Calden in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen ist für Ende 2027 geplant. Rheinmetall plant in Calden zudem die Errichtung eines Testzentrums für ihre Drohnen. "Im Gegensatz zu anderen Flughäfen bietet Kassel Airport einmalige Möglichkeiten zur Drohnenerprobung", teilte Rheinmetall mit. Auch das neue Hessische Drohnenkompetenzzentrum (HDKZ), dass am Flughafen gebaut wird, biete für Rheinmetall einen wertvollen Standortvorteil.

In Nordhessen werde damit ein "Defence-Hub" entstehen, der weit über die Region Bedeutung habe und neue Arbeitsplätze bei Partnern und Zulieferern schaffe. Die hessische Landesregierung will den Flughafen "künftig noch stärker als militärische Drehscheibe, für Trainingsflüge der Bundeswehr sowie zur Erforschung und Erprobung neuer Drohnen-Technologien etablieren", sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein laut der Mitteilung.

Eine Fläche von rund 1.200 Quadratmetern des "Defence Hubs" ist als Schulungsstandort vorgesehen. Künftig sollen dort Mitarbeiter sowohl für das Rheinmetall-Werk in Kassel als auch für andere Rheinmetall-Standorte aus- und weitergebildet werden.

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August 27, 2026 07:42 ET (11:42 GMT)

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