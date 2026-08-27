Das Stadion des SV Sandhausen erhält küntig eine PV-Anlage, realisiert durch Wirsol. Außerdem hat die Entega für Mainz 05 einen PV-Carport mit Ladeinfrastruktur gebaut. Zwei Fußballstadien im Südwesten Deutschlands erhalten neue Photovoltaikanlagen. Beim ersten Vorhaben hat die Entega vor dem Stadion des 1. FSV Mainz 05 einen großflächigen Photovoltaik-Carport mit Ladeinfrastruktur errichtet. Die Anlage auf dem Parkplatz verfüge laut Entega-Mitteilung über eine Dachfläche von 2.800 Quadratmetern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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