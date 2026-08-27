Zürich - Vor allem für Familien sind mittelgrosse Städte laut einer Studie der UBS attraktiver als die Grosszentren. Insbesondere die tieferen Lebenshaltungskosten sind dabei wichtiger als Faktoren wie die Standortqualität von Städten wie Zürich und Genf. Zu diesem Schluss kommt der am Donnerstag veröffentlichte Wohnattraktivitätsindikator 2026 des UBS CIO Global Wealth Management. Dazu hat die Grossbank Schweizer Gemeinden in zehn Regionen untersucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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