Mit einem Praxisvorhaben unterstützt die Agentur für Erneuerbare Energien Kommunen dabei, Biogas-Speicherkraftwerke für die kommunale Wärmeversorgung einzusetzen. Sechs Gemeinden in Deutschland sind dafür nun ausgewählt worden. Sechs Kommunen werden künftig testen, wie Biogas sinnvoll als Speicher in der kommunalen Wärmeplanung zum Einsatz kommen kann. Dafür steht das Projekt "Landwirtschaft - Kommune - Flexibilität: Integration von Biogas-Speicherkraftwerken in die kommunale Wärmeplanung für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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