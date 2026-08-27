Den Haag - Der ehemalige bosnisch-serbische General und verurteilte Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist tot. Er wurde 84 Jahre alt, meldeten niederländische Medien am Donnerstag.
Mladic war von 1992 bis 1996 Oberbefehlshaber der berüchtigten Armee der "Republika Srpska", die während des Bosnienkrieges die Trennung der "nationalen Gemeinschaften" in Bosnien-Herzegowina durch die Schaffung getrennter "nationaler Territorien" mit ethnisch "ungemischten" Gemeinden durchzusetzen versuchte. Dazu wurden gezielt Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen an der bosniakischen und kroatischen Zivilbevölkerung durchgeführt, zum Beispiel das Massaker von Srebrenica mit über 7.000 Todesopfern.
1995 wurde Mladic vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ("UN-Kriegsverbrechertribunal") als Kriegsverbrecher wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zahlreicher Kriegsverbrechen angeklagt, aber erst 2011 in Serbien verhaftet. 2017 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die er bis zuletzt absaß.
Mladic war von 1992 bis 1996 Oberbefehlshaber der berüchtigten Armee der "Republika Srpska", die während des Bosnienkrieges die Trennung der "nationalen Gemeinschaften" in Bosnien-Herzegowina durch die Schaffung getrennter "nationaler Territorien" mit ethnisch "ungemischten" Gemeinden durchzusetzen versuchte. Dazu wurden gezielt Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen an der bosniakischen und kroatischen Zivilbevölkerung durchgeführt, zum Beispiel das Massaker von Srebrenica mit über 7.000 Todesopfern.
1995 wurde Mladic vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ("UN-Kriegsverbrechertribunal") als Kriegsverbrecher wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zahlreicher Kriegsverbrechen angeklagt, aber erst 2011 in Serbien verhaftet. 2017 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die er bis zuletzt absaß.
© 2026 dts Nachrichtenagentur