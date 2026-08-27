Bei Deutschlands größtem Automobilkonzern stehen die Zeichen derzeit auf Sturm. Stellenabbau, mögliche Werksschließungen und ein schwieriges Marktumfeld belasten den Volkswagen-Konzern. Die VW-Vorzugsaktie bewegte sich zuletzt in einem Korridor zwischen 70 und 75 €. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 73,20 €. Damit liegt der Kurs deutlich unter dem Niveau von rund 100 € zu Jahresbeginn. Hier stellt sich die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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