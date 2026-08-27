ROUNDUP: KI-Boom beflügelt Nvidia - Analyst: 1 Billion Dollar Umsatz greifbar

SANTA CLARA - Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern Nvidia weiter an. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Nettogewinn in dem am 26. Juli abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal auf mehr als das Doppelte. Das Wachstumstempo soll auch im kommenden Geschäftsjahr hoch bleiben. "Der Ausbau der KI-Infrastruktur läuft mit Volldampf", sagte Firmengründer und Konzernchef Jensen Huang laut Mitteilung vom Mittwoch. Die Produktion der neuen Prozessor-Architektur Vera Rubin laufe mittlerweile auf Hochtouren. Bei den Anlegern an der Börse punktete der Konzern mit den Neuigkeiten.

ROUNDUP: KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce - Aktie vorbörslich stark

SAN FRANCISCO - Der US-Softwareanbieter Salesforce will das Wachstumstempo auch im dritten Geschäftsquartal hoch halten. Rückwind soll dabei weiterhin auch das KI-Tool Agentforce liefern. Konzernchef Marc Benioff rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das laufende Quartal mit einem Umsatzwachstum von bis zu 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 11,42 bis 11,5 Milliarden US-Dollar (bis zu 9,87 Mrd Euro). Analysten haben bislang im Durchschnitt lediglich einen Wert am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel. Bei den Anlegern kam das gut an.

GFT hilft Deutscher Bank beim IT-Umzug des Privatkundengeschäfts in die Cloud

FRANKFURT/STUTTGART - Der Softwareanbieter GFT Technologies wird die Deutsche Bank künftig beim IT-Umbau im Privatkundengeschäft unterstützen. Die Großbank will dort ihre bisherigen 15 Kernbankensysteme auf zwei moderne cloudbasierte Plattformen reduzieren. Dazu hat sie laut Mitteilung vom Donnerstag nun in einem ersten Schritt die Plattform Vault Core des Finanztechnologieunternehmens und GFT-Partners Thought Machine ausgewählt. Die GFT-Aktie sprang auf die Nachricht an und notierte zuletzt an der SDax-Spitze 9,5 Prozent höher.

ROUNDUP: Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht Jahresprognose

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird nach einem Umsatz- und Ergebnisplus in den ersten sechs Monaten des Jahres optimistischer. "Wir haben ein starkes erstes Halbjahr hinter uns, mit einer weiteren Beschleunigung im GMV-Wachstum und bereinigtem Ebitda über den Erwartungen", sagte Finanzchefin Marie-Anne Popp laut Mitteilung vom Donnerstag. "Diese Leistung gibt uns die Zuversicht, unsere Prognose für das Gesamtjahr in allen Kennzahlen anzuheben." An der Börse war die Aktie am Vormittag wenig bewegt.

Kreise: Klingbeil lädt Unicredit-Chef zu Gespräch über Commerzbank

BERLIN/FRANKFURT - Die Bundesregierung schaltet sich in das Übernahmeringen zwischen Commerzbank und der italienischen Großbank Unicredit ein. Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) hat Unicredit-Chef Andrea Orcel für den 14. September zu einem Gespräch ins Bundesfinanzministerium eingeladen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Es gehe darum, die Position der Bundesregierung darzulegen und in einen Austausch zu treten, hieß es. "Dies begleitet die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliegt, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen."

Weltweiter Netzausbau beschert Asta Energy starkes Halbjahr

OED - Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt beim Kupferspezialisten Asta Energy deutlich für Auftrieb. So kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um gut ein Fünftel auf knapp 436 Millionen Euro, wie der SDax-Neuling am Donnerstag im österreichischen Oed mitteilte. Zugleich schwoll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen abseits von Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um 54 Prozent auf 37 Millionen Euro an. Den Gewinn unter dem Strich konnte Asta mit 22,5 Millionen Euro sogar weit mehr als verdoppeln.

VW-Chef: Kosten zu hoch - Einschnitte im Management



EMDEN/ZWICKAU - VW -Konzernchef Oliver Blume hat spürbare Einschnitte im Management angekündigt. Angesichts des Spardrucks schaue man auch dort genau hin und baue ein Viertel der Stellen ab, sagte er bei der Betriebsversammlung am gefährdeten Standort Emden. "Alle Bereiche müssen ihren Teil beitragen; es ist ein Kraftakt, der nur gemeinsam gelingen kann."

Rheinmetall investiert gut 260 Millionen Euro in Nordhessen

CALDEN - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall und das Land Hessen wollen den Rüstungsstandort Nordhessen mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe ausbauen. Dazu unterzeichneten Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger eine Absichtserklärung am Flughafen Kassel-Calden.

ROUNDUP 2: Krisengespräche bei VW - Forderung nach Zukunftsperspektive

WOLFSBURG - Während der VW-Vorstand seine Standorte-Tour zur Belegschaft fortsetzt, wird Kritik an einer fehlenden Perspektive laut. "Es ist meine klare Erwartungshaltung an den Vorstand, für ein tragfähiges Zukunftskonzept zu sorgen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies der Deutschen Presse-Agentur. "Werksschließungen und massenhafte Entlassungen können nicht die Lösung sein", kritisierte der SPD-Politiker.



Weitere Meldungen



-Bericht: Nvidia will Hugging Face in Milliardendeal kaufen -Sicherheitslücke bei Telefonanrufen übers Handy aufgedeckt -Land prüft Einstieg bei VW Osnabrück

-Meyer Werft macht fast 384 Millionen Euro Verlust

-ROUNDUP 2: Schwarz-Gruppe baut riesiges Rechenzentrum bei Rostock -ROUNDUP/Umfrage: Hälfte der Teenager für Social-Media-Altersgrenzen -ROUNDUP: Klarheit über Biontech-Standorte bis Ende September -200 Tonnen Quallen legen Atomreaktoren in Frankreich lahm -Roche erhält US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests -Brüssel beanstandet deutsche Pläne für Tierhaltungslogo -Schiffbau im Norden boomt - Beschäftigung steigt

-ROUNDUP: Gutachter hält linken Mietendeckel für verfassungsgemäß -Tarifeinigung in NRW - Durchbruch im Einzelhandel

-Depot-Betreiberin kündigt alle Verträge - Marke soll bleiben -ROUNDUP/Probleme bei Gewerbeimmobilien: Helaba-Gewinn bricht ein -Möglicher Anschlag auf Drohnenfabrik - Festnahme in Hamburg -Gamescom-Veranstalter: AfD ist nicht willkommen°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis



DE0005140008, US79466L3024, DE0005800601, US67066G1040, DE0007030009, DE0007664039, DE0009653XXX, DE000CBK1001, IT0005239360, DE000A2E4K43, AT100ASTA001