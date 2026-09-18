Datum der Anmeldung:
16.09.2026
Aktenzeichen:
B9-98/26
Unternehmen:
Commerzbank AG (D); Deutsche Bank AG (D); Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (D); Gründung eines GUs zur Erbringung Compliance-relevanter Dienstleistungen
Produktmärkte:
Erbringung Compliance-relevanter Dienstleistungen
16.09.2026
Aktenzeichen:
B9-98/26
Unternehmen:
Commerzbank AG (D); Deutsche Bank AG (D); Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (D); Gründung eines GUs zur Erbringung Compliance-relevanter Dienstleistungen
Produktmärkte:
Erbringung Compliance-relevanter Dienstleistungen
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