Die Aktie der Commerzbank eilt von Hoch zu Hoch. Wenngleich das Tauschangebot der UniCredit an die Anteilsinhaber der Commerzbank abgelaufen ist, orientiert sich der Commerzbank-Aktienkurs noch immer an der Notierung der italienischen Großbank. Die steht bei Analysten unverändert hoch im Kurs. Für die Commerzbank-Aktionäre läuft bislang alles nach Plan, für den Bund wohl nicht.Die US-Investmentbank J.P. Morgan sieht ein Kursziel von 94 Euro für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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