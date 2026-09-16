Der Machtkampf um die Commerzbank erreicht die Führungsetage. UniCredit-Chef Andrea Orcel will laut Reuters sowohl Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp als auch Aufsichtsratschef Jens Weidmann ablösen. Gleichzeitig notiert die Commerzbank-Aktie bei rund 42,50 € bereits oberhalb des durchschnittlichen Analystenziels. Anleger bezahlen damit zunehmend für eine Übernahme, bei der ein marktüblicher Aufschlag keineswegs garantiert ist. Orcel greift nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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