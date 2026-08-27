Bei der Sandisk-Aktie geht es heute wieder kräftig nach oben. Rückenwind kommt gleich von mehreren Seiten. Die Nvidia-Zahlen halten die Hoffnung auf weiterhin hohe KI-Investitionen am Leben und Sandisk kündigte gemeinsam mit Kioxia ein riesiges Investitionsprogramm in Japan an. Sandisk-Aktie profitiert von den Nvidia-Zahlen Nach den Nvidia-Zahlen gestern Abend waren Speicher-Aktien direkt mit gefragt. Sandisk legte bereits nachbörslich rund +3,7% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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