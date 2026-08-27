Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Erholung zunächst fort. Nach dem Anstieg vom Vortag gewinnt das Papier erneut deutlich hinzu. Gleichzeitig bleibt die langfristige Entwicklung schwierig: Die Aktie liegt weiterhin klar unter ihrem Jahreshoch und hat auf Sicht mehrerer Monate an Wert verloren.Aktie mit weiterem Plus Am Donnerstag steigt die Rheinmetall-Aktie um mehr als drei Prozent. Damit setzt sich die positive Bewegung zunächst fort. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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