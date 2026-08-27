Die Deutsche-Telekom-Aktie gerät nach einer positiven Phase erneut unter Druck. Ein bekannt gewordener Vorgang rund um die Übertragung sensibler Gerätedaten belastet die Stimmung. Gleichzeitig sprechen die jüngsten Quartalszahlen und laufende Aktienrückkäufe weiterhin für eine solide operative Entwicklung.Sicherheitsproblem sorgt für Unruhe Die Mobilfunknetze mehrerer deutscher Anbieter übermittelten bei Anrufen bestimmte Gerätedaten an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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