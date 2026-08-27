Gosen-Neu Zittau - An einer Schule in Gosen - Neu Zittau (LOS) ist es am Donnerstag zu einer Gewalttat gekommen. Das teilte die Polizei Brandenburg mit. Laut bislang nicht von den Behörden bestätigten Berichten sollen mehrere Menschen verletzt sein.
"Nach einer Gewalttat konnte eine männliche Person vorläufig festgenommen werden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang steht", schrieb die Polizei auf der Plattform X. "Wir sichern aktuell den Tatort."
Man sei aktuell zusammen mit dem Rettungsdienst im Einsatz, hieß es. Nähere Informationen sollen folgen.
"Nach einer Gewalttat konnte eine männliche Person vorläufig festgenommen werden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang steht", schrieb die Polizei auf der Plattform X. "Wir sichern aktuell den Tatort."
Man sei aktuell zusammen mit dem Rettungsdienst im Einsatz, hieß es. Nähere Informationen sollen folgen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur