EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Köln, 27.08.2026
PANDION AG: Weitere Projektgesellschaften werden Insolvenzanträge stellen
Betroffen sind folgende Gesellschaften:
Hintergrund der Antragstellungen sind die Auswirkungen der bereits eingeleiteten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der PANDION AG und weiterer Gesellschaften der PANDION-Gruppe auf die Liquidität der genannten Projektgesellschaften. Infolge dieser Entwicklung ist bei den betroffenen Projektgesellschaften Zahlungsunfähigkeit eingetreten. Die jeweiligen Geschäftsführungen kommen mit der heutigen Antragstellung ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach.
Die PANDION AG hatte am 10. August 2026 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Entsprechende Anträge wurden für fünf weitere Gesellschaften der PANDION-Gruppe gestellt. Das zuständige Insolvenzgericht hat zwischenzeitlich für diese Gesellschaften die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet.
Zudem wurde ein zunächst vorläufiger Gläubigerausschuss eingesetzt, der die Fortführung der Verfahren in Eigenverwaltung unterstützt und die Interessen der Gläubiger im Rahmen des Verfahrens vertritt. Eine erste Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses hat bereits stattgefunden.
PANDION wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren.
Reinhold Knodel, Vorstand
Ende der Insiderinformation
27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PANDION AG
|Im Mediapark 8
|50670 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A289XXX
|WKN:
|A289YC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500J169Z6W9BONI71
|EQS News ID:
|2389862
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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