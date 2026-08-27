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PANDION AG: Weitere Projektgesellschaften werden Insolvenzanträge stellen



27.08.2026 / 16:12 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Köln, 27.08.2026 PANDION AG: Weitere Projektgesellschaften werden Insolvenzanträge stellen



Köln, 27. August 2026 - Die PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289XXX) teilt mit, dass für die nachfolgend genannten Projektgesellschaften der PANDION-Gruppe heute Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren bei den jeweils zuständigen Insolvenzgerichten gestellt werden: Betroffen sind folgende Gesellschaften: PANDION Wolframstraße Stuttgart GmbH & Co. KG

Objekt Fischerhüttenstraße GmbH & Co. KG

PANDION Stuttgart Flint Areal GmbH & Co. KG

PANDION Prinzessinnenstraße GmbH & Co. KG

PANDION Silberburg Höfe Stuttgart GmbH & Co. KG

PANDION Klostergärten GmbH & Co. KG

PANDION City Selection Stuttgart GmbH & Co. KG

PANDION Gallwitz GmbH & Co. KG

SIEBENGEBIRGE Projektgesellschaft mbH & Co. KG

PANDION Franziskanerkloster GmbH & Co. KG

PANDION Ehrenveedel GmbH & Co. KG Hintergrund der Antragstellungen sind die Auswirkungen der bereits eingeleiteten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der PANDION AG und weiterer Gesellschaften der PANDION-Gruppe auf die Liquidität der genannten Projektgesellschaften. Infolge dieser Entwicklung ist bei den betroffenen Projektgesellschaften Zahlungsunfähigkeit eingetreten. Die jeweiligen Geschäftsführungen kommen mit der heutigen Antragstellung ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach. Die PANDION AG hatte am 10. August 2026 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Entsprechende Anträge wurden für fünf weitere Gesellschaften der PANDION-Gruppe gestellt. Das zuständige Insolvenzgericht hat zwischenzeitlich für diese Gesellschaften die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Zudem wurde ein zunächst vorläufiger Gläubigerausschuss eingesetzt, der die Fortführung der Verfahren in Eigenverwaltung unterstützt und die Interessen der Gläubiger im Rahmen des Verfahrens vertritt. Eine erste Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses hat bereits stattgefunden. PANDION wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren.

PANDION AG Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

Web: www.pandion.de



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