Ich sage dir ehrlich, ich freue mich auf Emma Delaney, die in die OMV AG hoffentlich eine bessere und offenere Kommunikationskultur reinbringen wird. Intern (ich habe dir schon öfter von der "Schlangengrube" in der OMV berichtet) sowie extern. Mit 1. September 2026 übernimmt Emma offiziell das Amt der Vorstandsvorsitzenden. Und dann geht es ziemlich schnell ans Eingemachte. Denn die OMV AG muss sich was überlegen: Die Chemieindustrie liegt strukturell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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