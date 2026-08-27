Zürich - Salesforce und Anthropic erweitern ihre strategische Partnerschaft und haben Claudeforce angekündigt. Das neue Angebot verbindet die Intelligenz und Reasoning-Fähigkeit von Claude mit der vertrauenswürdigen Enterprise-Steuerungsschicht von Salesforce. Dadurch werden Daten, Workflows, Geschäftslogiken, Aktionen und Governance-Funktionen der Salesforce Plattform sicher in Claude zugänglich. Im Rahmen der Partnerschaft wird Salesforce in Claude ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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