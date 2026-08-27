Bellinzona - Die Tessiner Kantonalbank hat im ersten Semester 2026 den Gewinn im Wesentlichen konstant gehalten. Mit Blick auf das Gesamtjahr zeigt sich das Management der Gruppo Bancastato zuversichtlich. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis sank in den ersten sechs Monaten deutlich um 21,9 Prozent auf nur noch 49,1 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich blieb der Reingewinn für die Periode mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab