Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv startet seine «Swissness»-Petition und fordert den Bund auf, die seit März 2026 geltende Praxisänderung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) rückgängig zu machen. Das Schweizerkreuz soll Produkten vorbehalten bleiben, die tatsächlich in der Schweiz hergestellt werden. Damit schützt die Petition Konsumentinnen und Konsumenten, stärkt die Schweizer KMU und sichert Arbeitsplätze, Wertschöpfung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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