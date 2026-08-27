Bern - Reisende bestimmen Reisetag und gewünschte Verbindung künftig selbst. Neue Ziele wie St. Tropez sind bereits buchbar, kommt ein Flug mangels Nachfrage nicht zustande, entstehen keine Kosten. Gleichzeitig beginnt VINI mit der nachfragebasierten Netzplanung für 2027. Nach einer erfolgreichen Testphase im Juni und Juli erweitert VINI sein Angebot ab Bern. Bislang bot VINI die Strecke Bern-München dreimal wöchentlich als bestätigten Flug an. Reisende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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