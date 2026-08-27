Super Micro Computer kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwoch schloss die Aktie mit einem Minus von 2,8 Prozent bei 37,39 US$, während die Anleger vor den Nvidia-Quartalszahlen die Luft anhielten. Das macht Sinn, denn kaum ein Unternehmen ist so eng mit dem KI-Infrastruktur-Boom verwoben wie Super Micro. Was Nvidia meldet, schlägt bei Super Micro fast immer direkt durch. Seit Jahresbeginn steht trotzdem ein Plus von 28 Prozent auf der Uhr. Der gestrige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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