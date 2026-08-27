96,2 Milliarden US$ Umsatz, ein Plus von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahr. NVIDIA liefert mal wieder Zahlen, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. Das Berichtsquartal endete am 26. Juli, und der Konzern hat damit nicht nur die Markterwartungen getroffen, sondern sie deutlich übertroffen. Das Data-Center-Geschäft trägt die ganze Last Der Grund für diesen Rekord ist schnell benannt: Das Data-Center-Segment allein steuerte 89,0 Milliarden US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de