Nvidia hat geliefert. Und wie. Vorbörslich schoss die Aktie zeitweise um gut 8 Prozent nach oben und riss dabei einen Großteil der Tech-Branche mit. Der Nasdaq 100 dürfte heute rund 0,9 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages bei etwa 29.493 Punkten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den technologielastigen US-Index zeitweise sogar bei 29.662 Punkten. Haupttreiber dieser deutlichen Kursgewinne ist Nvidia: Die positive Reaktion auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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