So richtig wollte der Funke der Euphorie nach Zahlen und Ausblick von Nvidia nicht auf die Frankfurter Börse überspringen. Hierzulande haben die Anleger die Inflationssorgen durch die höheren Energiepreise vor die wieder aufkeimende Tech-Fantasie gestellt. Die Menschen leiden immer noch unter den seit einigen Jahren höheren Preisen und verringern ihren Konsum oder schieben ihn zumindest mal auf. Das zeigte sich im GfK-Konsumklimaindex, der zwar leicht besser als erwartet ausfiel, aber immer noch im negativen Bereich notiert und damit einen Abwärtstrend im Konsumverhalten zeigt.

Auch die Zahlen aus dem Einzelhandel in den USA deuten auf eine Abschwächung des Konsums hin. Dies nimmt zwar etwas den Druck von der Notenbank, die sich bereits in Form des Ausschussmitglieds Austan Goolsbee, der sich heute für eine restriktivere Geldpolitik aussprach, um die Inflationsgefahren sorgt. Weitere Aussagen werden in den kommenden Stunden vom Symposium in Jackson Hole erwartet.

Nvidias Aussagen zu den Investitionen in Rechenzentren haben gestern Abend die ganze KI-Branche von ihren Sorgen befreit und zumindest die Kurse der Tech-Aktien in Bewegung versetzt. Damit bleibt die Stimmung auch im Gesamtmarkt gut, sodass mit einer weiteren Deeskalation im Nahen Osten und einem Jackson-Hole-Symposium ohne große Überraschungen vielleicht auch der DAX zeitnah seine Handbremse lösen und das Allzeithoch in Angriff nehmen kann.

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