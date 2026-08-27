Gosen-Neu Zittau - An einer Schule in Gosen - Neu Zittau in Brandenburg sind am Donnerstag zwei Personen getötet worden. Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, soll ein 19-jähriger Deutscher seine 18 Jahre alte Ex-Freundin getötet haben, die eine Schülerin der Sekundarschule war. Das zweite Opfer soll ein 30-Jähriger sein, der versucht haben soll, die Tat zu verhindern.
Die Polizei Brandenburg bestätigte, dass es an der Schule zu einer Gewalttat gekommen ist. "Nach einer Gewalttat konnte eine männliche Person vorläufig festgenommen werden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang steht", schrieb die Polizei auf der Plattform X. "Wir sichern aktuell den Tatort." Man sei aktuell zusammen mit dem Rettungsdienst im Einsatz, hieß es.
Die Polizei Brandenburg bestätigte, dass es an der Schule zu einer Gewalttat gekommen ist. "Nach einer Gewalttat konnte eine männliche Person vorläufig festgenommen werden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang steht", schrieb die Polizei auf der Plattform X. "Wir sichern aktuell den Tatort." Man sei aktuell zusammen mit dem Rettungsdienst im Einsatz, hieß es.
© 2026 dts Nachrichtenagentur