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Bestätigung der Relevanz des AFYREN-Geschäftsmodells und weitere Fortschritte im industriellen Hochlauf



27.08.2026 / 18:05 CET/CEST

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Bestätigung der Relevanz des AFYREN-Geschäftsmodells und weitere Fortschritte im industriellen Hochlauf AFYREN, ein engagierter Akteur für die Dekarbonisierung und Klimaresilienz des Chemiesektors, setzt seinen Wachstumskurs fort: Der Meilenstein von 1.000 Tonnen produzierter biobasierter Säuren seit Beginn der Hochlaufphase[1] wurde überschritten, davon 200 Tonnen seit der Wiederaufnahme der Produktion im Juli Die nachgewiesene Produktionskapazität[2] konnte mehrfach auf 30 % gesteigert werden und erreichte nach den Arbeiten im Juni 2026 über einen Zeitraum von 48 Stunden 40 %. Diese Leistung soll nun über lange Produktionszeiträume bestätigt werden. Der Produktionsprozess und das Wasserrecycling der Anlage haben ihre Widerstandsfähigkeit bei Hitzewellen und Wasserknappheit unter Beweis gestellt.

Für das zweite Halbjahr 2026 strebt AFYREN eine weitere Verdopplung des Umsatzes gegenüber dem ersten Halbjahr 2026 an. Clermont-Ferrand/Lyon, 27. August 2026, 18:00 Uhr MESZ - AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das Herstellern biobasierte, kohlenstoffarme Inhaltsstoffe durch eine einzigartige Fermentationstechnologie anbietet, und ein wichtiger Akteur bei der Dekarbonisierung und Stärkung der Klimaresilienz des Chemiesektors, informiert über die operative Leistung seiner AFYREN NEOXY-Anlage und gibt einen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026. Nach der Wiederaufnahme der Produktion im Juli 2026[3] konnte die Produktion schnell mehr als 200 Tonnen Säuren sowie eine bedeutende Menge an zugehörigen Düngemitteln erreichen. Die im Juni 2026 durchgeführten Arbeiten trugen dazu bei, die nachgewiesene Produktionskapazität weiter zu steigern. Die nachgewiesene Produktionskapazität, das heißt die durch die tatsächliche Produktion über einen bestimmten Zeitraum bestätigte Nennkapazität, konnte mehrfach auf 30 % gesteigert werden und erreichte über einen Zeitraum von 48 Stunden einen Spitzenwert von 40 %[4]. Der Fokus besteht nun darauf, diese Produktionsniveaus durch eine weitere Optimierung der Prozesssteuerung und eine höhere Anlagenzuverlässigkeit über lange Produktionszeiträume aufrechtzuerhalten, da diese Faktoren derzeit noch die Gesamteffizienz begrenzen. Obwohl die tatsächliche Leistung mit Stand August 2026 hinter den Erwartungen des Teams zurückbleibt, werden bereits Korrekturmaßnahmen umgesetzt. Gleichzeitig hat die AFYREN NEOXY-Anlage seit Beginn der Hochlaufphase im Juni 2025 die symbolische Schwelle von 1.000 Tonnen produzierter Säuren überschritten und damit den Übergang in den kommerziellen Industriemaßstab bestätigt. Laurent POU, COO von AFYREN, erklärte: "Der Produktionsstillstand im Juni war ein entscheidender Meilenstein bei der Beseitigung unserer wesentlichen technischen Engpässe. Unser Ziel ist es nun, diese Leistungsniveaus dauerhaft im täglichen Betrieb zu verankern, indem wir weitere Produktionsstunden sammeln und unsere Prozesse kontinuierlich optimieren." Diese Fortschritte werden in einer Zeit erzielt, die von mehreren großflächigen Hitzewellen geprägt ist, die zahlreiche Unternehmen der traditionellen Chemieindustrie sowie des Industriesektors insgesamt vor erhebliche Herausforderungen stellen. In diesem Umfeld profitiert AFYREN von einem Geschäftsmodell, das sowohl den Herausforderungen der Transformation mit einem im Vergleich zur petrochemischen Industrie deutlich CO2-ärmeren Ansatz als auch den Herausforderungen der Anpassung an den Klimawandel Rechnung trägt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der verantwortungsvolle Umgang mit Wasserressourcen, unterstützt durch ein System zur Wiederverwendung von Prozesswasser. Dadurch kann AFYREN den Betrieb auch dann aufrechterhalten, wenn andere Industrieunternehmen aufgrund von Wasserknappheit gezwungen sind, Force Majeure[5] zu erklären. Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: "Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Intensität klimabedingter Krisen werden Dekarbonisierung und Klimaresilienz industrieller Aktivitäten zu zentralen Säulen der Unternehmensstrategie. Die Fortsetzung unseres Wachstumskurses bleibt unsere Priorität, mit dem Ziel zu zeigen, dass eine nachhaltige Transformation unserer Industrie möglich ist." AFYREN bestätigt seine Ambition, die Produktion von mehreren hundert Tonnen im Jahr 2025 auf mehrere tausend Tonnen im Jahr 2026 zu steigern. Es wird eine deutliche sequenzielle Steigerung von Produktion und Umsatz erwartet. AFYREN strebt dabei mindestens eine weitere Verdopplung des AFYREN NEOXY Umsatzes im zweiten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr 2026[6]an. Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Produktionshochlaufs und der starken kommerziellen Dynamik, getragen von einem Angebot, das Kunden bei der Dekarbonisierung und der Absicherung ihrer Lieferketten unterstützt, befindet sich AFYREN bei mehreren neuen kommerziellen Verträgen in der finalen Abschlussphase. Über AFYREN AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern. Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien sowie auf dem amerikanischen Kontinent. Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen. AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY). Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakte AFYREN



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[1] Hochlaufphase, gestartet im Juni 2025 [2] Berechnet auf Basis der ursprünglichen Vollkapazität von 16 kt [3] Siehe Pressemitteilung vom 6. Juli 2026 [4] Höhere Werte erreicht im Vergleich zu der vor den Arbeiten im Juni 2026 nachgewiesenen Produktionskapazität von 20 % [5] Vollständiger oder teilweiser Produktionsstillstand aufgrund eines externen Ereignisses [6] AFYREN NEOXY erzielte einen fakturierten Gesamtumsatz von rund 1 Mio. € im ersten Halbjahr 2026



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