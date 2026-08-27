Ein Zufallsfund in sozialen Medien, erste Prototypen in der Garage und sechs Monate bis zum Launch: Die Geschichte von KLAIR klingt nach einem klassischen Schweizer Startup. Seit Herbst 2025 vertreibt die Commera GmbH aus Uzwil einen mechanischen Aromaöl-Inhalator, der Menschen beim Rauchstopp helfen soll, ohne Nikotin, ohne Elektronik, ohne Tabak. Das erste Quartalsziel hat das Unternehmen bereits übertroffen, inzwischen zählt KLAIR nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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