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Voltatron übernimmt Kurz Elektronik GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Umsatzprognose erhöht, EBT-Marge aufgrund geplanter Investitionen und Integrationsa



27.08.2026 / 18:16 CET/CEST

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Voltatron übernimmt Kurz Elektronik GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Umsatzprognose erhöht, EBT-Marge aufgrund geplanter Investitionen und Integrationsaufwendungen niedriger erwartet Fürth, 27. August 2026 - Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, die "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag mit der Prettl Beteiligungs Holding GmbH über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Kurz Elektronik GmbH ("Kurz Elektronik") mit Sitz in Althengstett unterzeichnet. Kurz Elektronik ist im Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS) ein Spezialist für die Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Elektroniklösungen für industrielle Anwendungen sowie den Haushaltsgerätemarkt. Mit der Akquisition stärkt Voltatron seine Wertschöpfungskette um zusätzliche Entwicklungsressourcen, Kapazitäten in der Mittel- und Großserienfertigung sowie spezifische Verfahrenstechniken, insbesondere in den Bereichen Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss und Werkzeugbau. Das Unternehmen betreibt ein Entwicklungs- und Technologiecenter am Hauptsitz in Althengstett, Deutschland, und ein Produktionswerk in Litauen. Kurz Elektronik erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 14 Mio. € nach HGB und beschäftigt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor dem Hintergrund der Übernahme und der zum 1. September 2026 geplanten Erstkonsolidierung hat der Vorstand der Voltatron AG heute die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Die vollständige Konsolidierung der Kurz Elektronik GmbH in den verbleibenden vier Monaten des Geschäftsjahres sorgt für einen Anstieg des erwarteten Umsatzes aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 54 Mio. € bis 57 Mio. € (zuvor: 47-51 Mio. €). Die operative Rohertragsmarge wird ebenfalls höher und nun in einer Bandbreite von 41 % bis 47 % erwartet nach zuvor 37 % bis 44 %. Das Ergebnis des Voltatron-Konzerns wird im Zuge der Übernahme der Kurz Elektronik GmbH durch CAPEX-Investitionen in das ERP-System, in den Maschinenpark sowie in die Prozessoptimierung der Gesellschaft beeinflusst. Die der Anpassung der Ergebnisprognose zugrunde liegenden Belastungen sind somit vorübergehend bzw. einmalig. Die EBITDA-Marge wird gemäß Annahme des Vorstands sowohl in unbereinigter als auch in bereinigter Form weiterhin in einer Bandbreite von 7 % bis 10 % erwartet. Auf Ebene des EBT, in dem die Abschreibungen aus den Investitionen vollständig enthalten sind, ergibt sich durch die erläuterten Effekte eine reduzierte Erwartung der EBT-Marge nach IFRS zwischen -4 % bis -3 % nach zuvor -2 %. Die um zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen bereinigte EBT-Marge wird nunmehr in einer Bandbreite von 0 % bis 1 % erwartet nach zuvor 3 % bis 4 %. Der Erwerb von 50 % der Geschäftsanteile erfolgt gegen Zahlung einer Barkomponente. Die restlichen 50 % werden gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung eingebracht. Der Vorstand der Voltatron AG plant mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von derzeit € 23.015.016,00 um € 468.259,00 auf € 23.483.275,00 zu erhöhen. Hierzu sollen insgesamt 468.259 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sacheinlage zu einem Ausgabebetrag von € 1,00 je Aktie ausgegeben werden. Die Sacheinlage besteht in der Einbringung der relevanten Geschäftsanteile an der Kurz Elektronik GmbH durch die Prettl Beteiligungs Holding GmbH. Die neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 gewinnberechtigt. 1 Die EBITDA-Marge entspricht dem operativen Ergebnis (EBIT) vor Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBITDA-Marge werden ausschließlich nicht zahlungswirksame Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 herausgerechnet; hierzu zählt auch ein etwaiger Ertrag aus einem Bargain Purchase. Die Kennzahl dient dazu, die operative Ertragskraft des Konzerns ohne akquisitionsbedingte Bewertungseffekte vergleichbar darzustellen. 2 Die EBT-Marge entspricht dem Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) im Verhältnis zum Konzernumsatz. Zur Ermittlung der bereinigten EBT-Marge werden die im bereinigten EBITDA berücksichtigten nicht zahlungswirksamen Effekte aus Kaufpreisallokationen nach IFRS 3 sowie zusätzlich Abschreibungen und Amortisationen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte herausgerechnet, soweit diese im Rahmen von Kaufpreisallokationen ermittelt worden sind. Die Kennzahl dient somit der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern ohne akquisitionsbedingte, nicht operative Bewertungseffekte. - ENDE DER INSIDERINFORMATION - Über die Voltatron AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn. Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com . Über die Kurz Elektronik GmbH Die Kurz Elektronik GmbH mit Sitz in Althengstett entwickelt und fertigt kundenspezifische Elektroniklösungen für Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen, darunter den Haushaltsgerätemarkt und den Industriesektor. Das Leistungsangebot reicht von Produktentwicklung und EMS-Bestückung über Systemmontage bis hin zu Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau, Softwarelösungen und Kabelkonfektion. Dabei verfügt Kurz Elektronik über mehrere patentierte Lösungen, insbesondere im Bereich Sensortechnik. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und produziert in Alytus, Litauen. Zusätzliche Informationen sind unter www.kurzelektronik.de verfügbar. Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com



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