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Highlights:

- Die Mobilisierung des Fly-Camps auf dem Projekt Munro Lake im Vorfeld von Phase 1 des Diamantkernbohrprogramms des Unternehmens für 2026 ist im Gange

- Die Bohrungen werden voraussichtlich in wenigen Tagen beginnen; Phase 1 des Programms umfasst bis zu 2.000 Meter hubschraubergestützte Diamantkernbohrungen, nachdem am 8. Juli 2026 die Bohrgenehmigung erteilt wurde

- Die Bohrungen dienen der Weiterverfolgung hochgradiger Goldabschnitte aus dem Bohrprogramm im Jahr 2013 in der Südostzone, darunter 67,1 g/t Gold über 1,00 Meter in Bohrloch EXML-002 und 7,1 g/t Gold über 1,02 Meter in EXML-001, wobei die Mineralisierung in wird Fall- und Streichrichtung untersucht werden wird

- Die Bohrungen dienen zudem der Weiterverfolgung zahlreicher hochgradiger Oberflächenstichproben mit Gehalten von bis zu 38 g/t Gold, die über eine höffige Streichlänge von etwa 7 Kilometern in drei Hauptmineralisierungsgebieten* entnommen wurden

- Drohnengestützte Magnetische und LiDAR-Vermessungen in Zusammenarbeit mit Tuzo Geo Surveys sollen kurz nach der Mobilisierung des Camps beginnen, um die strukturelle Interpretation und die Bohrzielerstellung zu verfeinern

- Munro Lake liegt etwa 7 Kilometer nordöstlich des Minen- und Aufbereitungskomplexes Seabee von SSR Mining, des einzigen aktiven Goldbergbaubetriebs in Saskatchewan**

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 27. August 2026 / IRW-Press / Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FWB: W17A) ("Wescan" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierung eines Fly-Camps (nur über den Luftweg erreichbares Camp) auf seinem Projekt Munro Lake im Norden von Saskatchewan im Gange ist und das Unternehmen voraussichtlich kurz danach mit den Phase-1-Diamantkernbohrungen beginnen wird.

Das Unternehmen erhielt im Juli 2026 eine Bohrgenehmigung für das Projekt Munro Lake, die die Exploration über einen Zeitraum von drei Jahren genehmigt, und hat seitdem mit der Mobilisierung des Camps und des Unterstützungspersonals im Vorfeld der Phase-1-Bohrungen zum Konzessionsgebiet begonnen. Das Projekt Munro Lake befindet sich etwa 7 Kilometer nordöstlich des Minen- und Aufbereitungskomplexes Seabee von SSR Mining im Norden von Saskatchewan, innerhalb desselben größeren strukturellen Korridors, der das Bergbaurevier Seabee/Santoy, den einzigen aktiven Goldbergbaubetrieb der Provinz**, beherbergt. Wie in Abbildung 1 dargestellt, erstreckt sich die günstige vulkanische Stratigrafie, in der die rot hervorgehobenen Minen Seabee und Santoy angesiedelt sind, in nordwestlicher Richtung bis in das Konzessionsgebiet Munro Lake**.

Abbildung 1: Lage des Projekts Munro Lake im Norden von Saskatchewan. Die höffige vulkanische Stratigrafie, die rot hervorgehoben ist, erstreckt sich von den Minen Seabee und Santoy bis in das Konzessionsgebiet Munro Lake**.

Phase 1 des Diamantkernbohrprogramms von Wescan im Sommer 2026 wird hubschraubergestützte Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 2.000 Metern umfassen. Die Mobilisierung des Fly-Camps des Unternehmens zum Konzessionsgebiet ist im Gange; die Bohranlage und das Bohrteam werden voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen. Das Hauptziel des Programms besteht darin, die hochgradigen Goldabschnitte in der Südostzone aus dem Diamantkernbohrprogramm von Wescan im Jahr 2013 weiter zu verfolgen, indem die Ausdehnung der Mineralisierung in Fall- und Streichrichtung überprüft wird. Zu den Highlights der Bohrkampagne 2013, die insgesamt 1.052 Meter umfasste, zählen 67,1 g/t Gold über 1,00 Meter*** in Bohrloch EXML-002 und 7,1 g/t Gold über 1,02 Meter*** in Bohrloch EXML-001 (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Juni 2013). Zu den weiteren Zielen gehört die Überprüfung hochgradiger Goldstichproben aus Ausbissen, die im Rahmen historischer Arbeiten entnommen wurden. Entlang einer aussichtsreichen Streichlänge von etwa 7 Kilometern wurden zahlreiche mineralisierte Stichproben gesammelt, wobei die beste Probe einen Gehalt von 38 g/t Gold aufwies (entnommen im Jahr 2019). Diese Stichproben grenzten drei Hauptmineralisierungszonen im Konzessionsgebiet ab*.

"Die Mobilisierung des Camps zu Munro Lake ist ein bedeutender Meilenstein für Wescan", sagte W. Connor MacNeill, Chief Executive Officer von Wescan. "Wir sind begeistert, die Bohrungen in Gang zu bringen und die Umsetzung eines mehrphasigen Explorationsansatzes aufzunehmen, der uns voraussichtlich weit über diese Saison hinaus bei Munro Lake beschäftigen wird."

Die Lage der Stichproben, die Standorte der Bohrlöcher aus dem Jahr 2013 und die drei wichtigsten mineralisierten Bereiche sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Bohrzielerstellung wird Bereiche priorisieren, in denen der günstige mineralisierte Trend laut Interpretation aufgrund struktureller Aufweitung oder eines Kreuzungspunktes von quer verlaufenden Strukturen voraussichtlich an Mächtigkeit zunimmt - Rahmenbedingungen, die als höffig erachtet werden, breitere Zonen mit Goldmineralisierung zu beherbergen.

Abbildung 2: Übersicht über das Konzessionsgebiet Munro Lake mit Lage der Oberflächenstichproben, den Standorten der Bohrlöcher aus dem Jahr 2013 und den drei wichtigsten mineralisierten Bereichen (die Zonen Nordwest, Südwest und Südost) entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends.

Parallel dazu werden voraussichtlich kurz nach Mobilisierung des Camps zum Projekt Munro Lake die bei Tuzo Geo Surveys in Auftrag gegebenen drohnengestützte magnetischen und LiDAR-Vermessungen beginnen. Diese geophysikalischen Vermessungen sollen das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der strukturellen Kontrollfaktoren des Projekts verbessern und zur Verfeinerung der Bohrzielerstellung für Folgeprogramme beitragen.

* Oberflächenstichproben sind naturgemäß selektive Proben und spiegeln möglicherweise nicht die zugrundeliegende Mineralisierung wider.

** Explorationsaktivitäten auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten garantieren nicht, dass in einem bestimmten Konzessionsgebiet eine ähnliche Mineralisierung vorliegt.

*** Die wahre Mächtigkeit ist unbekannt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von John Shmyr, P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem eingetragenen Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Shmyr ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Herr Shmyr hat die Daten in dieser Pressemitteilung verifiziert und stimmt der Aufnahme der Angaben auf der Grundlage seiner Informationen in der vorliegenden Form und im vorliegenden Zusammenhang zu.

Über Wescan Goldfields Inc.

Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldprojekten im historischen Goldgürtel La Ronge in Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Projekt Munro Lake, dem Projekt Jojay Lake, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, sowie dem Projekt Fork Lake, das die ehemals produzierende Goldmine Jasper beherbergt, und dem kürzlich erworbenen Projekt Lindsey Lake.

Die Goldlagerstätte Jojay ist Gegenstand einer von A.C.A. Howe International Limited im Jahr 2010 erstellten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung, die eine angedeutete Ressource von 420.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,7 g/t Gold sowie eine vermutete Ressource von 630.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 g/t Gold umfasst (bei einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t Gold). Die Goldmine Jasper wurde Anfang der 1990er-Jahre von Cameco Corporation betrieben und förderte vor ihrer Stilllegung etwa 155.000 Tonnen mit einem Gehalt von etwa 18,5 g/t Gold. Die Standorte der Projekte des Unternehmens sind in Abbildung 3 dargestellt. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "WGF" gehandelt.

Abbildung 3: Lage der Konzessionsgebiete von Wescan, einschließlich des neu abgesteckten Projekts Lindsay Lake sowie der Projekte Munro Lake, Fork Lake und Jojay Lake.

Wichtige Informationen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "annehmen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "kann", "wird", "beabsichtigen", "könnte", "sollte", "glauben", "geplant", "sein", "sein werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Erwartungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Unternehmensstrategie des Unternehmens, zum Projekt Munro Lake und dessen Mineralisierungspotenzial, zum voraussichtlichen Zeitplan für die Phase-1-Bohrungen sowie zum Explorationsprogramm des Unternehmens für das Jahr 2026, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 2.000 Metern; die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Explorationsprogramm 2026 sowie weitere Explorationsarbeiten in der Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, und solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Ergebnisse interpretiert oder angesehen werden.

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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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W. Connor MacNeill

Chief Executive Officer

E-Mail: info@wescangoldfields.com

Tel: (306) 244-5480

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