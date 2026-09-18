EQS-News: Wescan Goldfields Inc.; Wescan Goldfields Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

WESCAN GOLDFIELDS STARTET DROHNENGESTÜTZTE MAGNETIK- UND LIDAR-VERMESSUNGEN AM MUNRO-LAKE-PROJEKT



18.09.2026 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



/NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/ Highlights: Derzeit finden drohnengestützte Magnetik- und LiDAR-Vermessungen am Munro Lake statt, um Verwerfungen und Kontakte zu kartieren, die vielversprechende Ziele für Goldmineralisierung darstellen.

am Munro Lake statt, um Verwerfungen und Kontakte zu kartieren, die vielversprechende Ziele für Goldmineralisierung darstellen. Etwa 520 Linienkilometer bei einem Fluglinienabstand von 30 Metern und Verbindungslinien im Abstand von 300 Metern auf einer Fläche von 11,6 Quadratkilometern entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends

bei einem Fluglinienabstand von auf einer Fläche von entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends Durchgeführt von Chase Wood, P.Geo., M.Sc. , von TUZO GeoSurveys Corp., der in seiner Masterarbeit den angrenzenden Seabee/Santoy-Goldkomplex** kartiert hat. Chase wird sein lokales Fachwissen einbringen, indem er auch die Ausrichtung der Goldmineralisierung an der Oberfläche kartiert, um die Bohrungen im Jahr 2026 zu steuern.

, von TUZO GeoSurveys Corp., der in seiner Masterarbeit den angrenzenden Seabee/Santoy-Goldkomplex** kartiert hat. Chase wird sein lokales Fachwissen einbringen, indem er kartiert, um die Bohrungen im Jahr 2026 zu steuern. Die Vermessungsdaten sollen mit historischen Bohrdaten und Oberflächenstichproben* kombiniert werden, um weitere bohrreife Ziele zu priorisieren

Munro Lake liegt 7 Kilometer nordöstlich des Seabee-Minen- und Aufbereitungskomplexes von SSR Mining, des einzigen produzierenden Goldbetriebs in Saskatchewan** SASKATOON, Saskatchewan, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) ("Wescan" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass derzeit hochauflösende magnetische und LiDAR-Vermessungen mit unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) am Munro-Lake-Projekt im Norden von Saskatchewan durchgeführt werden. Die Vermessungen dienen dazu, Verwerfungen und Kontaktzonen zu kartieren, die im Projektgebiet vielversprechende Ziele für Goldmineralisierung darstellen, und die Bohrziele entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends vor der Bohrkampagne des Unternehmens 2026 zu präzisieren. Gold am Munro Lake tritt in Quarzadern auf, die entlang sowie in der Nähe struktureller Brüche ausgebildet sind, und das Unternehmen betrachtet die Kreuzungen, Biegungen und dehnenden Versprünge entlang dieser Brüche als die vielversprechendsten Bereiche für breitere oder höhergradige Mineralisierung. Hochauflösende Magnetikmessungen erfassen diese Strukturen anhand von Versatz, Abschneiden und Alteration der magnetischen Stratigraphie, während aus LiDAR-Daten abgeleitete Geländemodelle ihre Ausprägung an der Oberfläche als topografische Lineamente, Hangbrüche sowie Aufschlussmuster unter unterschiedlich mächtiger Überdeckung abbilden. Das Hauptziel der Vermessung besteht darin, diesen strukturellen Rahmen im gesamten Projektgebiet zu kartieren. Die magnetische Vermessung bietet zudem die Möglichkeit, mineralisierte Strukturen direkt zu erkennen. Goldhaltige Quarzadern am Munro Lake enthalten häufig Pyrrhotit, ein magnetisches Eisensulfid, das über einzelnen Adern klar abgegrenzte magnetische Signale erzeugen kann, zusätzlich zu der durch die Vermessung erfassten breiteren strukturellen Signatur. Die magnetische Vermessung wird mit einem Fluglinienabstand von 30 Metern und Verbindungslinien im Abstand von 300 Metern durchgeführt, die nordost-südwestlich ausgerichtet sind und weitgehend senkrecht zum interpretierten Verlauf der Mineralisierung verlaufen, bei einer Gesamtlänge von etwa 520 Linienkilometern. Die Erfassungsfläche umfasst insgesamt etwa 11,6 Quadratkilometer (1160 Hektar) in einem einzigen zusammenhängenden Block, der sich entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends erstreckt und die Zonen Northwest, Southwest sowie Southeast umfasst (Abbildung 1); das Untersuchungsgebiet und die Anordnung der Fluglinien sind in Abbildung 2 dargestellt. Drohnenbasierte Magnetikvermessungen ermöglichen wesentlich engere Linienabstände und geringere Flughöhen als herkömmliche Vermessungen mit Starrflügelflugzeugen oder Hubschraubern und liefern damit einen strukturellen Detailgrad, den diese Plattformen nicht erreichen können. Die Vermessungsflüge werden von der TUZO GeoSurveys Corp. aus Calgary, Alberta, unter der Leitung von Chase Wood, P.Geo., M.Sc., dem Geschäftsführer des Unternehmens, durchgeführt. Die Masterarbeit von Herrn Wood befasste sich mit dem benachbarten Seabee/Santoy-Goldkomplex und trägt den Titel "Structural study of the auriferous Santoy shear zone, northeastern Glennie domain, Saskatchewan" (2016). Seine Kenntnisse der regionalen Geologie und der strukturellen Beschaffenheit des Seabee/Santoy-Korridors dürften dazu beitragen, die Daten vom Munro Lake zügig auszuwerten und geophysikalische Anomalien in konkrete Bohrziele umzusetzen**. Im Zusammenhang mit den Luftvermessungen wird Herr Wood eine begrenzte strukturelle Kartierung in der Southeast-Zone durchführen, wo Wescans Diamantbohrungen im Jahr 2013 in Bohrloch EXML-002 67,1 g/t Gold über 1,00 Meter*** und in EXML-001 7,1 g/t Gold über 1,02 Meter*** durchschnitten (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Juni 2013). Im Rahmen der Kartierung werden das Streichen und das Abtauchen der goldhaltigen Quarzadern gemessen, die in diesem Gebiet an der Oberfläche aufgeschlossen sind. Die Bestimmung der Ausrichtung und des Abtauchens des Adersystems soll als Grundlage für die Positionierung, den Azimut sowie den Neigungswinkel der Bohrlöcher im Rahmen der bevorstehenden Bohrkampagne des Unternehmens 2026 dienen, mit der die Ausdehnung der Mineralisierung aus dem Jahr 2013 in Abtauchrichtung und entlang des Streichens untersucht werden soll. In Verbindung mit historischen Bohrlöchern, Oberflächenstichproben* und geologischer Kartierung werden diese Datensätze es dem Unternehmen ermöglichen, seine strukturelle Interpretation zu verfeinern, bohrreife Ziele entlang des Trends zu priorisieren und künftige Bohrlöcher gezielter zu positionieren, um Fortsetzungen in Abtauchrichtung und strukturell aufgeweitete Zonen zu untersuchen. Dieser Arbeitsablauf schließt die Lücke zwischen großräumiger Erkundung und präziser Bohrplanung und hilft Wescan dabei, das Explorationsrisiko zu senken sowie das Kapital vor den nachfolgenden Bohrphasen auf die am besten abgesicherten Ziele zu konzentrieren. * Oberflächenstichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die darunterliegende Mineralisierung.

** Explorationsarbeiten auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten bieten keine Garantie dafür, dass auf einem bestimmten Konzessionsgebiet eine ähnliche Mineralisierung vorhanden ist.

*** Die wahre Mächtigkeit ist unbekannt. Qualifizierte Person Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von John Shmyr, P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem eingetragenen Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Shmyr ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Herr Shmyr hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu. Informationen zu Wescan Goldfields Inc. Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Munro-Lake-Projekt im Pine-Lake-Greenstone-Gürtel in unmittelbarer Nähe des Seabee/Santoy-Goldreviers sowie drei Projekten im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan: dem Jojay-Lake-Projekt, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, dem Fork-Lake-Projekt, das die ehemals produzierende Jasper-Goldmine beherbergt, und dem kürzlich erworbenen Lindsay-Lake-Projekt. Die Goldlagerstätte Jojay ist Gegenstand einer 2010 von A.C.A. Howe International Limited erstellten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101, die eine angezeigte Ressource von 420 000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,7 g/t Gold und eine abgeleitete Ressource von 630 000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 g/t Gold umfasst (bei einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t Gold). Die Goldmine Jasper wurde Anfang der 1990er Jahre von Cameco Corporation betrieben und förderte vor ihrer Stilllegung etwa 155 000 Tonnen mit einem Goldgehalt von etwa 18,5 g/t. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "WGF" gehandelt. Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "könnte", "sollte", "glauben", "geplant", "sein", "sein wird" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Unternehmensstrategie, zum Munro-Lake-Projekt und dessen Mineralisierungspotenzial, zu den erwarteten Vorteilen und Ergebnissen der magnetischen UAV- und LiDAR-Vermessungen, zur Präzisierung von Bohrzielen sowie zum Zeitplan und Umfang künftiger Bohrarbeiten und zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen des Unternehmens in Bezug auf seine Explorationsprogramme. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Solche Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, und diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Ergebnisse ausgelegt oder angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung hinsichtlich der finanziellen, marktbezogenen, regulatorischen sowie sonstigen relevanten Rahmenbedingungen, die in Zukunft bestehen und die Geschäftstätigkeit sowie den Betrieb des Unternehmens beeinflussen werden. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass sich die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, als richtig erweisen werden oder die Geschäftstätigkeit bzw. der Betrieb des Unternehmens nicht in wesentlicher Weise durch diese oder andere Faktoren beeinträchtigt werden, die vom Unternehmen oder der Geschäftsführung nicht vorhergesehen wurden oder nicht vorhersehbar sind oder die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: W. Connor MacNeill, Geschäftsführer, E-Mail: info@wescangoldfields.com , Telefon: (306) 244-5480 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wescan-goldfields-startet-drohnengestutzte-magnetik--und-lidar-vermessungen-am-munro-lake-projekt-302883315.html



18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News