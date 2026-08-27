Die Novo Nordisk Aktie steht trotz positiver Nachrichten aus China unter Druck. Die dortige Regulierungsbehörde hat den Zulassungsantrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen.China prüft Wegovy als Tablette Novo Nordisk kann auf eine wichtige Erweiterung seines Geschäfts in China hoffen. Der dänische Pharmakonzern teilte mit, dass die chinesische Regulierungsbehörde den Antrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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