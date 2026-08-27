Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag ein Dekret unterzeichnet, das die Bundesbehörden anweist, auf US-Karten, in Dokumenten und Datenbanken den Ontariosee, durch den die Grenze der USA zu Kanada verläuft, in "Lake America" umzubenennen.
Hintergründe sind der Handelskonflikt der USA mit Kanada sowie Trumps wiederholte Drohungen, Kanada als 51. Bundesstaat zu annektieren. Rechtlich ist niemand außerhalb der USA verpflichtet, die Namensänderung zu übernehmen.
"Wir haben einen Golf und wir haben einen See", sagte Trump mit Blick auf den ebenfalls von ihm umbenannten Golf von Mexiko. "Jetzt brauchen wir nur noch einen Ozean." Vielleicht müsse man den Namen des Atlantiks oder des Pazifiks ändern. "Vielleicht ändern wir beide Namen", so der US-Präsident.
Hintergründe sind der Handelskonflikt der USA mit Kanada sowie Trumps wiederholte Drohungen, Kanada als 51. Bundesstaat zu annektieren. Rechtlich ist niemand außerhalb der USA verpflichtet, die Namensänderung zu übernehmen.
"Wir haben einen Golf und wir haben einen See", sagte Trump mit Blick auf den ebenfalls von ihm umbenannten Golf von Mexiko. "Jetzt brauchen wir nur noch einen Ozean." Vielleicht müsse man den Namen des Atlantiks oder des Pazifiks ändern. "Vielleicht ändern wir beide Namen", so der US-Präsident.
© 2026 dts Nachrichtenagentur